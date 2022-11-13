Софья Акатьева: «Появилось еще больше желания выступать – исправить то, что не получилось. Нельзя сдаваться после неудачных прокатов»

Фигуристка Софья Акатьева оценила свое выступление на этапе Гран-при России в Москве, где заняла третье место.

В произвольной программе Акатьева упала с тройного акселя и дважды с четверного тулупа.

«Ощущаю, что появилось еще больше желания выступать, чтобы исправить то, что не получилось. Наверное, была недоработка на тренировках. Из-за этого получилось волнение.

Обсудим с тренерами ошибки, будем работать дальше. Со здоровьем все нормально.

Этери Георгиевна (Тутберидзе) сказала, что нужно сделать выводы и работать дальше, такое бывает. Нельзя сдаваться после неудачных прокатов, нужно идти дальше.

Как работать с волнением? Это само с годами приходит», – сказала Акатьева.

⚡ Туктамышева победила на этапе Гран-при России в Москве, Муравьева – 2-я, Акатьева – 3-я, Зинина – 4-я