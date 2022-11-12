Илья Авербух: «Рад за Коляду, потому что у него был неудачный этап. Если говорить про уровень, мальчики пока не дотягивают до международных спортсменов»

Хореограф, постановщик ледовых шоу прокомментировал выступление мужчин с короткими программами на этапе Гран-при России в Москве.

Лидирует Михаил Коляда, идет вторым, третьим – . «Знаю, что Евгений Семененко восстанавливается после травмы. Рад за Михаила Коляду, потому что у него был неудачный этап, он много срывал. Желаю, чтобы у него все получилось.

Если говорить про уровень, наши мальчики пока не дотягивают до международных спортсменов.

Я ему ставил произвольную программу, как и Жене Семененко. Поэтому будет серьезная и захватывающая борьба», – сказал Авербух.