Илья Авербух: «Рад за Коляду, потому что у него был неудачный этап. Если говорить про уровень, мальчики пока не дотягивают до международных спортсменов»
Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал выступление мужчин с короткими программами на этапе Гран-при России в Москве.
Лидирует Михаил Коляда, Петр Гуменник идет вторым, третьим – Евгений Семененко. «Знаю, что Евгений Семененко восстанавливается после травмы. Рад за Михаила Коляду, потому что у него был неудачный этап, он много срывал. Желаю, чтобы у него все получилось.
Если говорить про уровень, наши мальчики пока не дотягивают до международных спортсменов.
Я ему ставил произвольную программу, как и Жене Семененко. Поэтому будет серьезная и захватывающая борьба», – сказал Авербух.
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