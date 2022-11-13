Илья Княжук: «Закончили произвольную на секунд шесть раньше, чем должны. Пришлось импровизировать»

Наталья Хабибуллина и высказалась о выступлении на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве (2-е место).

Хабибуллина: Классный зал. Не хуже ли атмосфера из‑за незаполненных трибун? Вообще нет, очень хорошо поддерживают зрители. Хлопают после каждого элемента, даже перед ними начинают хлопать. Не сбивают ли хлопки? Честно, нет. Во время проката даже не слышишь. Только в конце осознаешь, что происходит. Потом пересматриваешь видео только и слышишь все. Я в середине подустала, но потом открылось второе дыхание. То, что поддержка не получилась… Это не от усталости.

Княжук: В конце программы у меня, наоборот, случился прилив сил. Во второй половине себя лучше чувствовал, чем в первой. Мы еще закончили на секунд шесть раньше, чем должны. Пришлось импровизировать. Зрители просто супер. Отдельное спасибо нашей группе болельщиков в соцсетях, этим замечательным людям. Очень приятно.

— Нет ли сожаления, что оба этапа провели в столице, никуда не поехали?

Хабибуллина: Сперва немного расстроена была, что выступаем только в Москве, так как хотела в Сочи слетать. Но потом поняла, что по организации тут нет вопросов. Большой город, много зрителей всегда. Так что даже хорошо, что у нас всё здесь прошло.

Княжук: Теперь с нетерпением ждем поездки в Красноярск. В наш любимый город.

Хабибуллина: Красноярск тоже очень любим. Ждем чемпионата России. Вообще есть еще прыжковый турнир, но если пригласят. А так да, нацелены на ЧР. Чем готовы удивить на прыжковом? А вот секрет, не скажем.

— Как не выпасть из соревновательной формы до ЧР?

Княжук: Нам будет чем заняться, много еще надо работать.

Хабибуллина: Мы каждый день тренируемся, катаем программу. Полтора месяца — не так много. У нас всё равно каждый раз контрольные прокаты по шесть минут, как и на турнирах. Поэтому в принципе все нормально.