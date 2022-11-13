Анастасия Мишина: «Мы не ориентируемся на баллы. Самое важное – кататься чисто, красиво, получать свои уровни и дарить радость зрителям»

и в эфире Первого канала высказались о победе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

– Сегодня вы получили невероятные баллы, но по уровням не добрали. У вас какая цель по баллам – за 170?

Мишина: Мы не ориентируемся на баллы. Самое важное – кататься чисто, красиво, получать свои уровни и дарить радость зрителям.

– Куда дальше теперь?

Галлямов: Дальше – родная Пермь, так что – Урал, встречай! Будем готовиться.