Анастасия Мишина: «Мы не ориентируемся на баллы. Самое важное – кататься чисто, красиво, получать свои уровни и дарить радость зрителям»
Анастасия Мишина и Александр Галлямов в эфире Первого канала высказались о победе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
– Сегодня вы получили невероятные баллы, но по уровням не добрали. У вас какая цель по баллам – за 170?
Мишина: Мы не ориентируемся на баллы. Самое важное – кататься чисто, красиво, получать свои уровни и дарить радость зрителям.
– Куда дальше теперь?
Галлямов: Дальше – родная Пермь, так что – Урал, встречай! Будем готовиться.
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