Анастасия Зинина: «Неделю назад сильно заболела. Подготовка была подорвана, было тяжелее кататься, чем на тренировках»

Фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Москве (4-е место).

«Справилась не на 100 процентов. Было два падения, тренеры сказали, со второго четверного можно было выехать. Неделю назад сильно заболела. Подготовка была подорвана, было тяжелее кататься, чем на тренировках.

Слезы после проката были из-за радости, не опозорила ни себя, ни свою школу.

Думаю, что я спрогрессировала. Получилось наконец-то выехать тулуп. Пусть не два, но один. Все впереди», – сказала Зинина.