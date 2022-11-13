Анастасия Зинина чисто сделала четверной тулуп в каскаде в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве

Теги сборная России женское катание Анастасия Зинина Серия Гран-при России Московские звезды Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Зинина чисто сделала четверной тулуп в каскаде в произвольной программе на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Также спортсменка прыгнула сольный четверной тулуп (падение), тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип (падение).

За прокат Зинина получила 135,85 балла и лидирует после выступления 9 участниц из 12.

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