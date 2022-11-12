Петр Гуменник: «Если выиграю этап, будет очень приятно, это меня подбодрит. Но основные цели – это чемпионат России»

Фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.

Гуменник прыгнул каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер и тройной аксель. Он занял второе место, уступив Михаилу Коляде.

«Все, что захотел, – все сделал. Всем доволен. Дальше в планах произвольная.

Может быть, вы заметили, что лутц поменял на сальхов в короткой, так как сальхов более легкий для меня. Он у меня стабильный, в отличие от лутца.

Посмотрел на соперников и понял, что лучше не рисковать. Завтра тоже надо будет смотреть.

Если выиграю этап, будет очень приятно. Это меня подбодрит, мотивация будет. Но основные цели – это чемпионат России», – сказал фигурист.