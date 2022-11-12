Алексей Мишин: «Коляда показал все чисто, зрителям понравилось. Этот турнир для нас очень важен, уточняем, где есть недочеты»

Тренер Алексей Мишин прокомментировал победу своего ученика в короткой программе на четвертом этапе Гран-при в Москве.

Коляда исполнил в программе четверной тулуп – тройной тулуп, тройной лутц и тройной аксель. Он получил за прокат 102,68 балла.

«Коляда показал все чисто. Он сделал все, что запланировал, зрителям понравилось. Этот турнир для нас очень важен, потому что мы уточняем, где у нас есть недочеты.

Семененко после травмы тоже выступил неплохо», – сказал Мишин.