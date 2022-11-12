Макар Игнатов: «Упал с тулупа, переборщил с высотой. Если займу призовое место, деньги потрачу на улучшение качества жизни»

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Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при России в Москве.

Игнатов прыгнул четверной риттбергер и тройной аксель, но сорвал каскад (падение с четверного тулупа). Он идет четвертым после короткой программы.

«Упал с тулупа, остальное сделал, переборщил с высотой.

На что потрачу призовые, если займу призовое место? На улучшение качества жизни, всегда есть куда расти», – сказал Игнатов. 

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