Макар Игнатов: «Упал с тулупа, переборщил с высотой. Если займу призовое место, деньги потрачу на улучшение качества жизни»
Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при России в Москве.
Игнатов прыгнул четверной риттбергер и тройной аксель, но сорвал каскад (падение с четверного тулупа). Он идет четвертым после короткой программы.
«Упал с тулупа, остальное сделал, переборщил с высотой.
На что потрачу призовые, если займу призовое место? На улучшение качества жизни, всегда есть куда расти», – сказал Игнатов.
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