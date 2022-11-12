Гуменник и Игнатов прыгнули четверной риттбергер, Коляда чисто исполнил программу с четверным тулупом на этапе Гран-при России
Фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России «Московские звезды».
Петр Гуменник прыгнул каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер и тройной аксель.
Макар Игнатов исполнил четверной риттбергер, сорвал каскад (падение с четверного тулупа) и прыгнул тройной аксель.
Евгений Семененко прыгнул двойной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель.
Михаил Коляда исполнил каскад из четверного и тройного тулупа, тройной лутц и тройной аксель.
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