Гуменник и Игнатов прыгнули четверной риттбергер, Коляда чисто исполнил программу с четверным тулупом на этапе Гран-при России

Теги мужское катание Михаил Коляда Петр Гуменник Макар Игнатов Евгений Семененко Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России «Московские звезды». 

Петр Гуменник прыгнул каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер и тройной аксель.

Макар Игнатов исполнил четверной риттбергер, сорвал каскад (падение с четверного тулупа) и прыгнул тройной аксель.

Евгений Семененко прыгнул двойной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель. 

Михаил Коляда исполнил каскад из четверного и тройного тулупа, тройной лутц и тройной аксель.

 

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