Гуменник и Игнатов прыгнули четверной риттбергер, Коляда чисто исполнил программу с четверным тулупом на этапе Гран-при России

Фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России «Московские звезды».

прыгнул каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер и тройной аксель.

исполнил четверной риттбергер, сорвал каскад (падение с четверного тулупа) и прыгнул тройной аксель.

прыгнул двойной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель.

исполнил каскад из четверного и тройного тулупа, тройной лутц и тройной аксель.