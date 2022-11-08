Лайшев о передаче дела Валиевой в CAS: «Сейчас все их решения – это беспредел и вымещение злобы на наших великих спортсменах»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о передаче допинг-дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«В последнее время, когда мы слышим слово «международный», для нас оно означает «несправедливый». Ожидать от суда можно чего угодно. Сейчас все их решения – это беспредел и вымещение злобы на наших великих спортсменах. Это нужно стойко перенести.

В любом случае все мы уважаем и любим нашу, не побоюсь этого слова, героиню Камилу Валиеву. Можно ли было до этого не доводить? Вы сами понимаете, что происходит. Все законы подвергаются сомнению, этим людям верить нельзя.

На тех же Олимпийских играх творилось самое настоящее издевательство – и речь не только о фигурном катании! Но мы все равно победим», – сказал Лайшев.

Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны