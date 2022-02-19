CAS отклонил апелляцию американских фигуристов на отмену награждения после командного турнира Пекина-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов на отмену церемонии награждения по итогам олимпийского командного турнира в Пекине.

Вручение медалей должно было пройти 7 февраля, но церемонию перенесли из-за ситуации с положительным допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил об отмене награждения.

Апелляцию на это решение подавали девять американских спортсменов, участвовавших в командном турнире: Эван Бейтс, Мэдисон Чок, Карен Чен, Нэтан Чен, Винсент Чжоу, Мэдисон Хаббелл, Захари Донохью, Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер.

Сборная США заняла в командном турнире второй место. Россия завоевала золото.