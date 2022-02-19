CAS отклонил апелляцию американских фигуристов на отмену награждения после командного турнира Пекина-2022

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России танцы на льду CAS сборная США Олимпиада-2022 Эван Бейтс пары мужское катание женское катание Мэдисон Чок Брендон Фрэйзер Нэтан Чен Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Алекса Книрим (Шимека) Карен Чен Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов на отмену церемонии награждения по итогам олимпийского командного турнира в Пекине.

Вручение медалей должно было пройти 7 февраля, но церемонию перенесли из-за ситуации с положительным допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил об отмене награждения.

Апелляцию на это решение подавали девять американских спортсменов, участвовавших в командном турнире: Эван Бейтс, Мэдисон Чок, Карен Чен, Нэтан Чен, Винсент Чжоу, Мэдисон Хаббелл, Захари Донохью, Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер.

Сборная США заняла в командном турнире второй место. Россия завоевала золото.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные