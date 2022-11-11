Буянова о том, что Косторная пропустит сезон: «Она же не робот, чтобы соревноваться после операции на тазобедренном суставе»

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Тренер Елена Буянова рассказала, что чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная пропустит соревновательный сезон.

В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре. 

«У нее была операция. Она же не робот, чтобы соревноваться после операции на тазобедренном суставе. Она восстанавливается.

Ей всего 19 лет, она сказала, что не сможет соревноваться», – сказала Буянова.

Алена Косторная: «На чемпионате России я не выступлю. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные