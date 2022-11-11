Буянова о том, что Косторная пропустит сезон: «Она же не робот, чтобы соревноваться после операции на тазобедренном суставе»

Тренер Елена Буянова рассказала, что чемпионка Европы 2020 года пропустит соревновательный сезон.

В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре.

«У нее была операция. Она же не робот, чтобы соревноваться после операции на тазобедренном суставе. Она восстанавливается.

Ей всего 19 лет, она сказала, что не сможет соревноваться», – сказала Буянова.

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