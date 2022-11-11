Алена Косторная: «На чемпионате России я не выступлю. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году»
Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная не выступит на чемпионате России.
В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре.
«На чемпионате России я не выступлю уже на 100, даже на 200 процентов. В планах на этот год пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания на коньках России по шоу-программам. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году», – сказала Косторная.
Чемпионат России пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря.
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