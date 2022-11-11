Алена Косторная: «На чемпионате России я не выступлю. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году»

Чемпионка Европы 2020 года не выступит на чемпионате России.

В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре.

«На чемпионате России я не выступлю уже на 100, даже на 200 процентов. В планах на этот год пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания на коньках России по шоу-программам. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году», – сказала Косторная.

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря.