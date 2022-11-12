Гран-при Великобритании. Садовский, Грассль, Васильев и Квителашвили выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию мужчины представят произвольные программы.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)

Шеффилд, Великобритания

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 23.05 по московскому времени

Первая разминка

1. Морис Квителашвили (Грузия)

2. Эдвард Эпплбай (Великобритания)

3. Кори Цирцелли (Канада)

4. Грэм Ньюберри (Великобритания)

5. Томоки Хиваташи (США)

6. Тацуя Цубои (Япония)

Вторая разминка

7. Джимми Ма (США)

8. (Япония)

9. Шун Сато (Япония)

10. Денис Васильев (Латвия)

11. Даниэль Грассль (Италия)

12. Роман Садовский (Канада)

Положение после короткой программы

1. (Канада) – 89,49

2. (Италия) – 86,85

3. (Латвия) – 83,01

4. Шун Сато (Япония) – 82,68

5. Коширо Шимада (Япония) – 80,84

6. Джимми Ма (США) – 77,72

7. Тацуя Цубои (Япония) – 76,75

8. Томоки Хиваташи (США) – 66,68

9. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 64,30

10. Кори Цирцелли (Канада) – 62,97

11. Эдвард Эпплбай (Великобритания) – 62,52

12. (Грузия) – 56,42

Расписание четвертого этапа Гран-при MK John Wilson Trophy: там выступят Квителашвили, Грассль, Губанова, Ю Ен, Левито, Книрим и Фрэйзер