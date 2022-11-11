Гран-при Великобритании. Садовский выиграл короткую программу, Грассль – 2-й, Васильев – 3-й, Квителашвили – последний
11 ноября в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию мужчины представили короткие программы. Лидирует канадец Роман Садовский.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)
Шеффилд, Великобритания
Мужчины
Короткая программа
1. Роман Садовский (Канада) – 89,49
2. Даниэль Грассль (Италия) – 86,85
3. Денис Васильев (Латвия) – 83,01
4. Шун Сато (Япония) – 82,68
5. Коширо Шимада (Япония) – 80,84
6. Джимми Ма (США) – 77,72
7. Тацуя Цубои (Япония) – 76,75
8. Томоки Хиваташи (США) – 66,68
9. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 64,30
10. Кори Цирцелли (Канада) – 62,97
11. Эдвард Эпплбай (Великобритания) – 62,52
12. Морис Квителашвили (Грузия) – 56,42
Расписание четвертого этапа Гран-при MK John Wilson Trophy: там выступят Квителашвили, Грассль, Губанова, Ю Ен, Левито, Книрим и Фрэйзер
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