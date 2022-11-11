Гран-при Великобритании. Садовский выиграл короткую программу, Грассль – 2-й, Васильев – 3-й, Квителашвили – последний

11 ноября в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию мужчины представили короткие программы. Лидирует канадец Роман Садовский.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)

Шеффилд, Великобритания

Мужчины

Короткая программа

1. Роман Садовский (Канада) – 89,49

2. Даниэль Грассль (Италия) – 86,85

3. Денис Васильев (Латвия) – 83,01

4. Шун Сато (Япония) – 82,68

5. Коширо Шимада (Япония) – 80,84

6. Джимми Ма (США) – 77,72

7. Тацуя Цубои (Япония) – 76,75

8. Томоки Хиваташи (США) – 66,68

9. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 64,30

10. Кори Цирцелли (Канада) – 62,97

11. Эдвард Эпплбай (Великобритания) – 62,52

12. Морис Квителашвили (Грузия) – 56,42

Расписание четвертого этапа Гран-при MK John Wilson Trophy: там выступят Квителашвили, Грассль, Губанова, Ю Ен, Левито, Книрим и Фрэйзер