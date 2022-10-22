Гран-при США. Миура, Хван, Грассль, Малинин, Садовский выступят с произвольными программами

23 октября в Норвуде на этапе будут разыграны медали в соревнованиях мужчин.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Норвуд, США

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 4.01 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Коширо Шимада (Япония)

2. Дин Тран (США)

3. Донован Каррильо (Мексика)

4. Уэсли Чу (Канада)

5. Лиам Капейкис (США)

6. Михаил Селевко (Эстония)

Вторая разминка

7. Сена Мияке (Япония)

8. Роман Садовский (Канада)

9. Илья Малинин (США)

10. Даниэль Грассль (Италия)

11. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

12. Као Миура (Япония)

После короткой программы

1. Као Миура (Япония) – 94,96

2. Хван (Южная Корея) – 94,44

3. (Италия) – 88,43

4. (США) – 86,08

5. (Канада) – 78,15

6. Сена Мияке (Япония) – 77,87

7. Михаил Селевко (Эстония) – 75,75

8. Лиам Капейкис (США) – 74,29

9. Уэсли Чу (Канада) – 71,58

10. (Мексика) – 69,18

11. Дин Тран (США) – 64,99

12. (Япония) – 62,54