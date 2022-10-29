Гран-при Канады. Уно, Миура, Риццо, Мессинг, Пулкинен, Васильев выступят с произвольными программами

30 октября на Гран-при Канады в Миссисоге мужчины выступят с короткими программами. После короткой программы лидирует японец Као Миура.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады (Skate Canada)

Миссисога, Канада

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 2.45 по московскому времени.

Первая разминка

1. (Канада)

2. Александр Селевко (Эстония)

3. Джимми Ма (США)

4. Лукас Бричги (Швейцария)

5. (Латвия)

Вторая разминка

6. Конрад Орзел (Канада)

7. Камден Пулкинен (США)

8. Киган Мессинг (Канада)

9. (Италия)

10. Шома Уно (Япония)

11. Као Миура (Япония)

Положение после короткой программы

1. Као Миура (Япония) – 94,06

2. (Япония) – 89,98

3. Маттео Риццо (Италия) – 81,18

4. (Канада) – 79,69

5. Камден Пулкинен (США) – 75,07

6. Конрад Орзел (Канада) – 69,69

7. Денис Васильев (Латвия) – 69,01

8. Лукас Бричги (Швейцария) – 64,35

9. Джимми Ма (США) – 61,73

10. Александр Селевко (Эстония) – 60,37

11. Стивен Гоголев (Канада) – 57,94

Расписание второго этапа Гран-при Skate Canada: там выступят Уно, Кихира, Ю Ен, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара