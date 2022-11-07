Расписание четвертого этапа Гран-при MK John Wilson Trophy: там выступят Квителашвили, Грассль, Губанова, Ю Ен, Левито, Книрим и Фрэйзер

11-13 ноября в британском Шеффилде пройдет четвертый этап Гран-при по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)

Шеффилд, Великобритания

Расписание трансляций

11 ноября, пятница

Пары, короткая программа

15.00

Мужчины, короткая программа

16.25

12 ноября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

10.45

Женщины, короткая программа

12.20

Пары, произвольная программа

15.30

Мужчины, произвольная программа

17.05

13 ноября, воскресенье

Женщины, произвольная программа

8.15

Танцы на льду, произвольный танец

10.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на ютуб-канале Skating ISU. Возможны изменения в расписании.

Участники

Женщины: Брэди Теннелл, Изабо Левито, Габриэлла Иццо (все – США), Ю Ен (Южная Корея), Маи Михара (Япония), Алексия Паганини (Швейцария), Екатерина Куракова (Польша), Николь Шотт (Италия), Анастасия Губанова (Грузия), Габриэль Дэйлман (Канада), Наташа Маккей (Великобритания), Юлия Саутер (Румыния).

Мужчины: Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Шун Сато, Коширо Шимада, Тацуя Цубои (все – Япония), Денис Васильев (Латвия), Джимми Ма, Томоки Хиваташи (оба – США), Роман Садовский, Кори Цирцелли (оба – Канада), Эдвард Эпплбай, Грэм Ньюберри (оба – Великобритания).

Пары: Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер, Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй (все – США), Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия), Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии, Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (все – Италия), Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания).

Танцы на льду: Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Уна Браун – Гэйдж Браун, Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Алисия Фаббри – Пол Айер, Марджори Лажуа – Захари Лага, Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (все – Канада), Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина).