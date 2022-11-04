Гран-при Франции. Стеллато-Дудек и Дешам, Сафина и Берулава, Гиларди и Амброзини представят произвольные программы

5 ноября проходит третий этап Гран-при по фигурному катанию во французском Анже. Пары представят произвольные программы.

После короткой лидируют канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Анже, Франция

Пары

Произвольная программа

Начало – 21.10 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)

2. Мария Мохова – Иван Мохов (США)

3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Вторая разминка

4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

5. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

После короткой программы

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 64,33

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 63,98

3. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 61,55

4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 60,93

5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 60,11

6. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 54,77

7. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 50,13

Расписание третьего этапа Гран-при Internationaux de France: там выступят Хендрикс, Кавабе, Гиньяр и Фаббри, Сафина и Берулава