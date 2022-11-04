Гран-при Франции. Стеллато-Дудек и Дешам, Сафина и Берулава, Гиларди и Амброзини представят произвольные программы
5 ноября проходит третий этап Гран-при по фигурному катанию во французском Анже. Пары представят произвольные программы.
После короткой лидируют канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.
3-й этап
Анже, Франция
Пары
Произвольная программа
Начало – 21.10 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)
2. Мария Мохова – Иван Мохов (США)
3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Вторая разминка
4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
5. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)
6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
После короткой программы
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 64,33
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 63,98
3. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 61,55
4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 60,93
5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 60,11
6. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 54,77
7. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 50,13
Расписание третьего этапа Гран-при Internationaux de France: там выступят Хендрикс, Кавабе, Гиньяр и Фаббри, Сафина и Берулава
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