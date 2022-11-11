Бетина Попова: «Дзюба – яркий персонаж, а для шоу это всегда хорошо. Он может выиграть «Ледниковый период»

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Бывшая фигуристка Бетина Попова оценила перспективы экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы в проекте «Ледниковый период».

«Дзюба – достаточно яркий персонаж, не знать его и не слышать о нем сложно. А поскольку «Ледниковый период» – это в первую очередь шоу, то для шоу это всегда хорошо. Это рейтинги и все, что необходимо: хайп, шум, инфоповоды.

Получится ли у него? Это спортсмен – разумеется, координированный, сильный, выносливый. У него есть возможность хорошо выступить и даже выйти победителем этого проекта», – сказала Попова. 

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