Мишин о перспективах Дзюбы в «Ледниковом периоде»: «Артем мне нравится своей незаурядностью. А если человек незаурядный, то он будет таким везде»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию поделился мнением о возможном участии экс-форварда «Зенита» и «Адана Демирспор» Артема Дзюбы в шоу «Ледниковый период».

мне нравится своей незаурядностью. А если человек незаурядный, то он будет незаурядным везде. И на футбольном поле, и в «Ледниковом периоде», и даже на кухне», – сказал Мишин.

Ранее в телепроекте принимали участие футболисты Руслан Нигматуллин и Дмитрий Сычев.

Илья Авербух: «Дзюба хорошо смотрелся бы в «Ледниковом периоде», он яркий персонаж, оригинальный и независимый»