Загитова о «Ледниковом периоде»: «Щербакова – конкурентка? Нет, мы участвуем вместе, я ей что-то подсказываю со своего опыта»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как чувствует себя в роли ведущей «Ледникового периода».
Шоу также ведут Алексей Ягудин и Анна Щербакова.
«Как мне в роли телеведущей? Мне замечательно, я кайфую, я получаю новый опыт.
Щербакова – конкурентка? Нет, мы участвуем вместе, я ей где-то что-то подсказываю со своего опыта, все-таки два сезона уже позади.
У нас так получается, что мы только начало и конец записываем все вместе. Сложно только человеку, который говорит нам в ухо», – сказала Загитова в передаче «Доброе утро» на Первом канале.
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