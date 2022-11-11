Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, как чувствует себя в роли ведущей «Ледникового периода».

Шоу также ведут и .

«Как мне в роли телеведущей? Мне замечательно, я кайфую, я получаю новый опыт.

Щербакова – конкурентка? Нет, мы участвуем вместе, я ей где-то что-то подсказываю со своего опыта, все-таки два сезона уже позади.

У нас так получается, что мы только начало и конец записываем все вместе. Сложно только человеку, который говорит нам в ухо», – сказала Загитова в передаче «Доброе утро» на Первом канале.

Вопросы, которые задает Загитова фигуристам – 🤦‍♂️. Туктамышева даже растерялась

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой