Илья Авербух: «Дзюба хорошо смотрелся бы в «Ледниковом периоде», он яркий персонаж, оригинальный и независимый»

Хореограф, продюсер «Ледникового периода» оценил перспективы экс-форварда «Зенита» и «Адана Демирспор» Артема Дзюбы в проекте.

«У нас в проекте катался , мы помним, как здорово катался Дима Сычев. Участие Артема поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в «Ледниковом периоде». Еще у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков.

Думаю, действительно в смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый», – сказал Авербух.