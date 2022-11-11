Илья Авербух: «Дзюба хорошо смотрелся бы в «Ледниковом периоде», он яркий персонаж, оригинальный и независимый»
Хореограф, продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух оценил перспективы экс-форварда «Зенита» и «Адана Демирспор» Артема Дзюбы в проекте.
«У нас в проекте катался Руслан Нигматуллин, мы помним, как здорово катался Дима Сычев. Участие Артема поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в «Ледниковом периоде». Еще у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков.
Думаю, Артем Дзюба действительно в «Ледниковом периоде» смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый», – сказал Авербух.
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