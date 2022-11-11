Жулин о перспективах Дзюбы в «Ледниковом периоде»: «Артем – координированный парень, сильный физически, у него могло бы получиться»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию оценил перспективы экс-форварда «Зенита» и «Адана Демирспор» Артема Дзюбы в проекте «Ледниковый период».

«Получилось бы у Дзюбы в ? Без понятия, как он катается, пробовал ли он когда-нибудь. Если он играл в хоккей, то получилось бы. Дзюба – координированный парень, сильный физически, у него могло бы получиться.

Сезон в «Ледниковом периоде» уже заканчивается, если только в следующий, если он будет. Но я вообще открыт в этом вопросе. Те ребята, кто хотел: Ваня Скобрев, Леша Яшин и Дима Сычев себя попробовали. Но для этого надо хотеть. Надо сначала поговорить с Артемом. Ради бога, мы его ждем», – сказал Жулин.