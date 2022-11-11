Александр Емельяненко заявил, что не вызывал Артема Дзюбу на бой: «Я дал ответ на интервью Хрюнова»

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Российский боец Александр Емельяненко сообщил, что не вызывал на бой футболиста Артема Дзюбу.

«Емельяненко – Дзюба. Дело начинает принимать серьезные обороты!

Отвечаю комментаторам и тем, кто уже дал интервью по этому поводу: Александр Емельяненко никого не вызывал, он дал ответ на интервью Владимира Хрюнова.

А тренер Дзюбы и по совместительству тренер Александра Волкова вообще предположил, что «Емельяненко хочет хайпануть на фамилии Дзюбы».

Хотя, судя по запросам «Яндекса» и Google, хайповать нужно Дзюбе», – написал Емельяненко.

Емельяненко хочет подраться с Дзюбой: «За всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд – он получит хороший апперкот»

Алексей Махно: «Емельяненко собрался боксировать с Дзюбой? Абсурд. Давайте начнем вызывать на бои Козловского или Киркорова»

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