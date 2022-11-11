Александр Емельяненко заявил, что не вызывал Артема Дзюбу на бой: «Я дал ответ на интервью Хрюнова»
Российский боец Александр Емельяненко сообщил, что не вызывал на бой футболиста Артема Дзюбу.
«Емельяненко – Дзюба. Дело начинает принимать серьезные обороты!
Отвечаю комментаторам и тем, кто уже дал интервью по этому поводу: Александр Емельяненко никого не вызывал, он дал ответ на интервью Владимира Хрюнова.
А тренер Дзюбы и по совместительству тренер Александра Волкова вообще предположил, что «Емельяненко хочет хайпануть на фамилии Дзюбы».
Хотя, судя по запросам «Яндекса» и Google, хайповать нужно Дзюбе», – написал Емельяненко.
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