«Ни у одного дуэта не получилось целостной музыкальной композиции». Композитор Гольдштейн о ритм-танцах на контрольных прокатах

Композитор Александр Гольдштейн оценил короткие программы танцевальных дуэтов на контрольных прокатах в Москве.

«У всех новых программ все соответствует правилам, но ни у одного дуэта не получилось целостной музыкальной композиции.

Дело в том, что в последнее 10–15 лет в латиноамериканской музыке произошли серьезные изменения в звучании: все стало еще более остро и рельефно, но в тематическом и мелодическом плане – ничего кардинально нового.

Когда стоят рядом старые и новые записи, вся эта разница слышна. К сожалению, никто не обратил на это внимания, и несоответствие играло против целостности танца. Обязательна ли музыкальная целостность? Нет. Но это очень сильный компонент: то, что обычно запоминается.

При нескольких частях каждая музыка обязательно должна быть правильно сбалансированной по времени. Иначе общая форма ломается. Например, у Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола слишком короткая последняя часть.

У Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина – трехчастная композиция, где первая могла бы быть настоящей латиной, а не стилизацией. Этой же музыки, как говорится, немерено. Совсем не понимаю логику сочетания композиций у Софьи Тютюниной и Андрея Багина – ни по смыслу, ни по звуку.

Пожалуй, самый органичный танец поставили для дебютантов контрольных прокатов – Екатерины Мироновой и Евгения Устенко», – сказал Гольдштейн.

Композитор Гольдштейн: «Иногда тренеры берут музыку, как у других фигуристов, специально. Они думают, что программа их воспитанников будет лучше»