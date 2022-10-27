Навка о том, что Загитова и Щербакова будут вести «Ледниковый период» раздельно: «Это прекрасная идея»

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Олимпийская чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка прокомментировала решение разделить эфиры «Ледникового периода» между ведущими Алиной Загитовой и Анной Щербаковой.

«Я считаю, что это прекрасная идея. Трио, конечно, тоже нравилось, но это была одна концепция, а теперь будет другая.

Смена состава ведущих ни на что не повлияет. Будем любоваться своими любимыми фигуристками», – сказала Навка.

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