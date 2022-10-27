Навка о том, что Загитова и Щербакова будут вести «Ледниковый период» раздельно: «Это прекрасная идея»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка прокомментировала решение разделить эфиры «Ледникового периода» между ведущими и .

«Я считаю, что это прекрасная идея. Трио, конечно, тоже нравилось, но это была одна концепция, а теперь будет другая.

Смена состава ведущих ни на что не повлияет. Будем любоваться своими любимыми фигуристками», – сказала Навка.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой