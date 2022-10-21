Гран-при США. Сакамото, Куракова, Левито и Голд выйдут на лед с короткими программами
23 октября на этапе Гран-при США по фигурному катанию женщины выйдут на лед с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Норвуд, США
Женщины
Короткая программа
Начало – 0:18 по московскому времени (23 октября)
Первая разминка
1. Грейси Голд (США)
2. Марилена Китромилис (Кипр)
3. А Сун Ен (Южная Корея)
4. Элишка Бржезинова (Чехия)
5. Ен Чон Пак (Южная Корея)
6. Эмбер Гленн (США)
Вторая разминка
7. Рино Мацуике (Япония)
8. Николь Шотт (Германия)
9. Екатерина Куракова (Польша)
10. Изабо Левито (США)
11. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
12. Каори Сакамото (Япония)
Расписание первого этапа Гран-при Skate America. Там выступят Малинин, Сакамото, Левито, Голд, Книрим – Фрейзер и Чок – Бейтс
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