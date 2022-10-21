Гран-при США. Сакамото, Куракова, Левито и Голд выйдут на лед с короткими программами

23 октября на этапе по фигурному катанию женщины выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Норвуд, США

Женщины

Короткая программа

Начало – 0:18 по московскому времени (23 октября)

Первая разминка

1. (США)

2. Марилена Китромилис (Кипр)

3. А Сун Ен (Южная Корея)

4. Элишка Бржезинова (Чехия)

5. Ен Чон Пак (Южная Корея)

6. Эмбер Гленн (США)

Вторая разминка

7. Рино Мацуике (Япония)

8. Николь Шотт (Германия)

9. (Польша)

10. (США)

11. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

12. (Япония)

Расписание первого этапа Гран-при Skate America. Там выступят Малинин, Сакамото, Левито, Голд, Книрим – Фрейзер и Чок – Бейтс