Finlandia Trophy. Ким Йе Лим, Губанова, Паганини, Кийбус, Торнгрен выступят с произвольными программами

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9 октября на турнире Finlandia Trophy в Эспоо женщины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует Ким Йе Лим из Южной Кореи.

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15.50 по московскому времени.

Четвертая разминка

11. Ольга Микутина (Австрия)

12. Линдси Торнгрен (США)

13. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

14. Жанна Юркинен (Финляндия)

15. Кристина Шкулета-Громова (Эстония)

Пятая разминка

16. Нелла Пелконен (Финляндия)

17. Линнеа Цедер (Финляндия)

18. Лиа Перейра (Канада)

19. Алексия Паганини (Швейцария)

20. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды)

Шестая разминка

21. Йозефин Тальегард (Швеция) 

22. Ли Хэ Ин (Южная Корея)

23. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

24. Анастасия Губанова (Грузия) 

25. Ким Йе Лим (Южная Корея)

Положение после короткой программы

1. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 71,88

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,03

3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 67,84

4. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 66,00

5. Йозефин Тальегард (Швеция) – 59,51

6. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 59,22

7. Алексия Паганини (Швейцария) – 57,09

8. Лиа Перейра (Канада) – 56,98

9. Линнеа Цедер (Финляндия) – 56,19

10. Нелла Пелконен (Финляндия) – 55,44

11. Кристина Шкулета-Громова (Эстония) – 54,41

12. Жанна Юркинен (Финляндия) – 53,75

13. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 53,17

14. Линдси Торнгрен (США) – 52,86

15. Ольга Микутина (Австрия) – 52,81

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