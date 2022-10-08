Finlandia Trophy. Губанова, Кийбус, Ким Йе Лим, Паганини, Торнгрен и Перейра выступят с короткими программами

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8 октября на турнире Finlandia Trophy в Эспоо женщины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

Начало – 15:30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

4. Наташа Маккей (Великобритания)

Вторая разминка

6. Линнеа Цедер (Финляндия)

9. Ольга Микутина (Австрия)

Третья разминка

12. Йозефин Тальегард (Швеция)

15. Алексия Паганини (Швейцария)

Четвертая разминка

16. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

17. Мария Андрийчук (Украина)

18. Ли Хэ Ин (Южная Корея)

19. Лиа Перейра (Канада)

20. Линдси Торнгрен (США)

Пятая разминка

21. Ким Йе Лим (Южная Корея)

22. Кристина Шкулета-Громова (Эстония)

25. Анастасия Губанова (Грузия)

Расписание Finlandia Trophy: там выступают Губанова, Квителашвили, Ким Йе Лим, Чха Чжун Хван, Торнгрен

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