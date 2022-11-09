Загитова после шоу Навки: «Большое спасибо всем, кто приходил смотреть нашу сказку. Ваши улыбки – то, ради чего мы стараемся»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями после выступления в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

2-8 ноября в Кемерове, Омске, Новосибирске и Барнауле проходил «Сибирский тур» шоу.

«Вот и закончилось шоу в Сибири! Друзья, большое спасибо всем, кто приходил смотреть нашу сказку.

Ваши улыбки – это то, ради чего мы стараемся. Уже жду новой встречи с вами», – написала Загитова в сторис.

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