«Ничего не слышал об этом». Представитель «Хрустального» о возможном бое Загитовой и Бузовой

Представитель руководства ледового дворца «Хрустальный» прокомментировал новость о возможном бое между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что ведет переговоры об организации боксерского поединка.

«Ничего не слышал об этом», – цитирует представителя «Хрустального» РИА Новости.

В «Хрустальном» Загитова готовится к ледовым шоу.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток