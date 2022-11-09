Максим Ставиский: «Возможно, Щербаковой стоит уйти окончательно, заниматься шоу, подумать в этом направлении»
Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский предположил, что Анне Щербаковой стоит завершить карьеру.
В августе олимпийская чемпионка в одиночном катании перенесла операцию на колене. Она не заявлена на этапы Гран-при России в этом сезоне.
«Девчонки рано завоевывают медали, и, по идее, надо бы уже уйти, освободить место, а им хочется тренироваться. Они же только-только начали, в общем-то, а получается вот так. Что поделать…
Возможно, Ане стоит уйти окончательно, заниматься шоу, подумать в этом направлении. Но решать за нее ни в коем случае не могу.
И если она решит остаться в спорте, я буду очень рад видеть ее на соревнованиях», – сказал Ставиский.
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