Юрист Анцелиович: «По заявлению президента WADA мы можем сделать вывод, что заседания РУСАДА не было и дело Валиевой не завершено»

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала информацию о передаче допинг-дела в Спортивный арбитражный суд ( ).

– WADA официально передало дело Камилы Валиевой в CAS. Что это значит?

– Была новость недели две-три назад, что WADA официально уведомило РУСАДА, что они хотят получить решение в течение определенного времени.

По-видимому, время закончилось, либо они (WADA) видят, что дело не будет закончено в положенное время и, соответственно, передали дело в CAS, как если бы РУСАДА полностью оправдало спортсмена.

– Должно же было быть заседание ДАК РУСАДА. По действиям WADA мы можем сделать вывод, что его в итоге не было?

– Да. По заявлению президента WADA мы можем сделать вывод, что заседания не было и дело, соответственно, не завершено.

– Так как РУСАДА, получается, еще не вынесло вердикт...

– Окончательный. Может быть, какой-то промежуточный был – этого мы не знаем. Но заседания, которое вынесло бы решение, да, его не было.

– Теперь окончательное решение будет за CAS?

– Да. Решение должен был выносить дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА. Теперь вместо ДАК будет принимать решение Спортивный арбитражный суд.

– Это хорошо для дела или плохо?

– Скажу честно: никак. О том, что это дело окажется в CAS, было понятно еще в феврале 2022 года.

В любом случае какая-то из сторон была бы недовольна вынесенным решением и, с учетом того, что речь идет об олимпийской медали, подала бы в CAS. Все равно окончательное решение оставалось бы за CAS.

– Что может решить CAS?

– CAS будет рассматривать дело и, соответственно, может принять решение по санкции. Первый ответ будет на вопрос: было ли нарушение антидопинговых правил.

Второй: если оно было, то какая должна быть применена санкция в зависимости от степени вины спортсменки.

И дальше один из основных вопросов данного дела – вопрос аннулирования результатов после положительной пробы. Соответственно, вопрос по судьбе золотой олимпийской медали.

– Подскажите, на какие сроки можно ориентироваться?

– Вообще, CAS рассматривает дела очень долго. Это очень длительная процедура – около года.

Но, я думаю, с учетом того, что с момента Олимпиады прошло около девяти месяцев, стороны договорятся на ускоренное слушание и, по-видимому, данное дело все-таки не будет затянуто и его рассмотрят в ближайшее время. Но это займет все равно два-три месяца как минимум, я думаю, – сказала Анцелиович.

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