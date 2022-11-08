Коган о передаче дела Валиевой в CAS: «ФФКР не получала от WADA никакого уведомления, так как не является стороной процесса»
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не уведомило организацию о передаче дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Федерация не получала от WADA никакого уведомления, так как не является стороной процесса», – сказал Коган.
Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны
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