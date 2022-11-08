Коган о передаче дела Валиевой в CAS: «ФФКР не получала от WADA никакого уведомления, так как не является стороной процесса»

Теги сборная России допинг ФФКР РУСАДА CAS женское катание Александр Коган Камила Валиева Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не уведомило организацию о передаче дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Федерация не получала от WADA никакого уведомления, так как не является стороной процесса», – сказал Коган.

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