Коган о передаче дела Валиевой в CAS: «ФФКР не получала от WADA никакого уведомления, так как не является стороной процесса»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не уведомило организацию о передаче дела в Спортивный арбитражный суд ( ).

«Федерация не получала от WADA никакого уведомления, так как не является стороной процесса», – сказал Коган.

Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны