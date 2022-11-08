Писеев о деле Валиевой: «Время пришло, чтобы РУСАДА сделало выводы, отчеты из расследования, которое проводило»

Теги Валентин Писеев сборная России допинг WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКРВалентин Писеев высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой

Ранее Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что дело Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). 

«Я так думаю, что время, наверное, уже пришло к тому, чтобы РУСАДА сделало какие-то выводы, отчеты из того расследования, которое оно проводило.

Я не считаю, что справедливо подавать в суд, другое дело, что время пришло отчитаться по этому расследованию. Я так думаю, что, наверно, РУСАДА же должно сделать какие-то выводы по этому делу.

Но РУСАДА ведь тоже действует по определенным правилам, которые оно преследует. WADA со своей стороны предъявляет какие-то претензии, что, наверно, РУСАДА затягивает все это. Ну и в данной ситуации кто может решить эти вопросы – только суд, наверно.

Мы, может быть, не знаем какие-то нюансы в плане взаимоотношений, законодательства… Когда есть противоречия, получается, что только суд может решить, кто из них прав», – сказал Писеев. 

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