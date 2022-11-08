Писеев о деле Валиевой: «Время пришло, чтобы РУСАДА сделало выводы, отчеты из расследования, которое проводило»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) высказался о допинговом деле российской фигуристки .

Ранее Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что дело Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд ( ).

«Я так думаю, что время, наверное, уже пришло к тому, чтобы РУСАДА сделало какие-то выводы, отчеты из того расследования, которое оно проводило.

Я не считаю, что справедливо подавать в суд, другое дело, что время пришло отчитаться по этому расследованию. Я так думаю, что, наверно, РУСАДА же должно сделать какие-то выводы по этому делу.

Но РУСАДА ведь тоже действует по определенным правилам, которые оно преследует. WADA со своей стороны предъявляет какие-то претензии, что, наверно, РУСАДА затягивает все это. Ну и в данной ситуации кто может решить эти вопросы – только суд, наверно.

Мы, может быть, не знаем какие-то нюансы в плане взаимоотношений, законодательства… Когда есть противоречия, получается, что только суд может решить, кто из них прав», – сказал Писеев.