Гран-при России. «Московские звезды». КМС. Федотов, Зонов, Автушенко, Соловьев, Голубев покажут короткие программы

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9 ноября на этапе Гран-при России «Московские звезды» юноши выступят с короткими программами. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 20.0 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Илья Неретин 

2. Никита Малютин 

3. Федор Малов 

4. Александр Семков 

5. Семен Соловьев 

6. Георгий Лихачев

Вторая разминка

7. Михаил Тихонов 

8. Кирилл Кропылев 

9. Генрих Гартунг 

10. Дамир Черипка 

11. Максим Автушенко 

12. Мирон Тимофеев 

Третья разминка

13. Артем Медов 

14. Федор Зонов 

15. Александр Голубев 

16. Арсений Димитриев 

17. Иван Конихин 

18. Арсений Федотов 

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