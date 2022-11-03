Гран-при России. «Идель». КМС. Угожаев, Полянский, Никита Сарновский, Зонов, Дикиджи выйдут на лед с произвольными программами

4 ноября на этапе Гран-при России в Казани юноши представят произвольные программы. После короткой лидирует .

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 15.35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Кирилл Арбузов

2. Станислав Гунтасов

3. Дамир Черипка

4. Игорь Ступин

5. Руслан Назаров

Вторая разминка

6. Макар Солодников

7. Алексей Заводских

8.

9. Генрих Гартунг

10. Максим Автушенко

11.

Третья разминка

12. Владислав Дикиджи

13. Григорий Федоров

14. Федор Зонов

15. Никита Сарновский

16. Михаил Полянский

17. Николай Угожаев

Положение после короткой программы

1. Николай Угожаев – 84,07

2. Михаил Полянский – 81,74

3. Никита Сарновский – 81,26

4. Федор Зонов – 80,91

5. Григорий Федоров – 80,34

6. – 76,01

7. Тимофей Столяренко – 75,13

8. Максим Автушенко – 74,68

9. Генрих Гартунг – 71,83

10. Максим Белявский – 68,32

11. Алексей Заводских – 63,54

12. Макар Солодников – 62,43

13. Руслан Назаров – 59,39

14. Игорь Ступин – 56,35

15. Дамир Черипка – 51,08

16. Станислав Гунтасов – 48,70

17. Кирилл Арбузов – 48,55

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов