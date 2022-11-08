Гран-при России. «Московские звезды». КМС. Жилина, Рубцова, Гордеева, Плескачева выступят с короткими программами

9 ноября на этапе Гран-при России «Московские звезды» девушки выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 17.25 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Арина Мариничева

2. Милана Лебедева

3. Виктория Барахтина

4. Екатерина Кольцова

5. Карина Корнюшина

6. Лидия Плескачева

Вторая разминка

7. Мария Артемова

8. Арина Пузанкова

9. Ева Зубкова

10.

11. Алиса Юрова

12. Василиса Семенова

Третья разминка

13.

14.

15. Мария Волченко

16. Дина Хуснутдинова

17. Софья Рудь

18. Анастасия Шигина