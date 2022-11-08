Жилина, Рубцова, Федотов, Зонов, Чикмарева и Янченков выступят на этапе Гран-при России в Москве среди КМС

Стал известен состав участников четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве в категории КМС.

В соревнованиях девушек выступят Вероника Жилина, Любовь Рубцова, Мария Гордеева, Дина Хуснутдинова, Алиса Юрова, Лидия Плескачева. Среди юношей – Арсений Федотов, Федор Зонов, Никита Малютин, Максим Автушенко

В парах заявлены Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Анастасия Егорова – Родион Маринский. В танцах на льду – Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Арина Горшенина – Илья Макаров, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов.

Полный список участников можно посмотреть здесь.

Соревнования КМС на этапе Гран-при в Казани пройдут с 8 по 12 ноября.