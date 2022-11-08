Депутат Свищев о передаче дела Валиевой в CAS: «Необходимо подготовить доказательную базу о невиновности нашей спортсменки»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о передаче допинг-дела в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Не знаю, почему WADA считает, что нет прогресса в решении . Расследование дела Валиевой считаю совершенно несправедливым. Но очень надеюсь, что CAS примет правильное решение по отношению к российской спортсменке.

Позиция CAS была озвучена несколько месяцев назад: спортсменка находится под защитой в связи с ее возрастом — необходимы определенные регламентные действия. Но худшие прогнозы оправдались.

Думаю, в CAS есть возможность и необходимость оспорить все решения. Да, сейчас оспаривать еще нечего, но необходимо подготовить доказательную базу о невиновности нашей спортсменки», — сказал Свищев.