Депутат Свищев о передаче дела Валиевой в CAS: «Необходимо подготовить доказательную базу о невиновности нашей спортсменки»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о передаче допинг-дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Не знаю, почему WADA считает, что нет прогресса в решении РУСАДА. Расследование дела Валиевой считаю совершенно несправедливым. Но очень надеюсь, что CAS примет правильное решение по отношению к российской спортсменке.
Позиция CAS была озвучена несколько месяцев назад: спортсменка находится под защитой в связи с ее возрастом — необходимы определенные регламентные действия. Но худшие прогнозы оправдались.
Думаю, в CAS есть возможность и необходимость оспорить все решения. Да, сейчас оспаривать еще нечего, но необходимо подготовить доказательную базу о невиновности нашей спортсменки», — сказал Свищев.
Комментарии