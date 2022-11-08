Тарасова о прыжках Валиевой после проката: «Если кто‑то не видел ничего подобного прежде, это не значит, что это плохо»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о попытках исполнить четверной тулуп после соревновательного проката на этапе Гран-при России в Казани.

сказал, что это лишнее? Мне так не кажется. Было ли в этом какое‑то неуважение к соперникам? Нет.

Просто человек захотел попробовать сделать четверной при людях. Если кто‑то не видел ничего подобного прежде, это не значит, что это плохо», — сказала Тарасова.

Авербух о прыжках Валиевой после проката: «Это немножко лишнее. Соревнования – это не шоу, на них существует регламент»