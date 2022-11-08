Урманов о прыжках Валиевой после проката: «Мягко скажу: вообще‑то у нас так не принято. В соревновательной практике я такого не помню»

Олимпийский чемпион высказался о прыжках после окончания произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани.

«Если честно, я не помню такого прецедента, чтобы кто‑то делал что‑то подобное когда‑либо. Давайте мягко скажу: вообще‑то у нас так не принято. В соревновательной практике, которая длится достаточно много лет, я такого не помню.

Вы видели когда‑нибудь, чтобы во время турнира по прыжкам в воду спортсмен после неудачной попытки снова забрался на вышку и еще раз сделал прыжок? Возможен такой вариант? Поэтому и не принято такое делать», — сказал Урманов.

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