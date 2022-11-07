Авербух о прыжках Валиевой после проката: «Это немножко лишнее. Соревнования – это не шоу, на них существует регламент»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Хореограф, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказался о попытках Камилы Валиевой исполнить четверной тулуп после соревновательного проката на этапе Гран-при России в Казани. 

«Мне кажется, это немножко лишнее. Соревнования – это не шоу, на соревнованиях существует регламент.

Это понятно, что эмоции и выступление в ее любимой Казани, но лучше, чтобы соревнования были соревнованиями, на соревнованиях спортсмен должен сразу сесть в уголок для выставления оценок», – сказал Авербух.

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