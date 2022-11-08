Ренат Лайшев: «Прыжки Валиевой после произвольной были абсолютно уместны. Камила имеет на это право»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил прыжки Камилы Валиевой после окончания произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани.

Валиева выиграла соревнования, но в произвольной упала с четверного тулупа. После проката она еще дважды попыталась исполнить прыжок, но тоже безуспешно.

«Все мы знаем, что пережила Камила и перенесла вместе со всеми нами. Все мы знаем, какая ситуация сейчас вокруг российского спорта.

Я считаю, что прыжки Валиевой после окончания произвольной программы были абсолютно уместны и позволительны. Это было душевно, тепло и правильно. Камила имеет на это право.

Нужно думать о ценителях фигурного катания, о зрителях. Если отвечать на реплику Ильи Авербуха, то фигурное катание давно перешло из спорта в разряд искусства.

Фигурное катание смотрят миллионы людей в нашей стране, потому очень важно настроение наших граждан. А они понимают Камилу», – сказал Лайшев.

Что устроила Валиева после проката? Два захода на неудавшийся прыжок – два падения сквозь смех