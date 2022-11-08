Юрист Анцелович: «Передача дела Валиевой в CAS только ускорит все процедуры принятия решения»

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала информацию о передаче допинг-дела в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Было ожидаемо, что это дело точно дойдет до CAS. Изначально я предполагала, что будет достигнуто соглашение всех сторон и все сразу обратятся именно в CAS, это логично. При любом решении была бы сторона, которая была бы недовольна.

Считаю, что это только ускорит все процедуры принятия решения. Сейчас не нужно проводить слушания, приводить документы. Они пойдут напрямую в Спортивный арбитражный суд.

Какое-то время назад Банька (глава WADA) также говорил, что они дали срок, в течение которого должно завершить дело. Если этого не случится, то они пойдут в CAS. Видимо, срок истек», — сказала Анцелиович.

WADA передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS)