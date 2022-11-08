Роднина о деле Валиевой: «Раз мы отказываемся идти официальным путем, то у WADA, наверное, есть право передать дело в CAS»
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о передаче дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее об этом сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.
«Я не совсем в курсе всех правил и законов. Раз мы отказываемся идти официальным путем, то у них, наверное, есть право передать дело в CAS», — сказала Роднина.
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