Роднина о деле Валиевой: «Раз мы отказываемся идти официальным путем, то у WADA, наверное, есть право передать дело в CAS»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина WADA CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о передаче дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). 

Ранее об этом сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. 

«Я не совсем в курсе всех правил и законов. Раз мы отказываемся идти официальным путем, то у них, наверное, есть право передать дело в CAS», — сказала Роднина.

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