Роднина о деле Валиевой: «Раз мы отказываемся идти официальным путем, то у WADA, наверное, есть право передать дело в CAS»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о передаче дела в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее об этом сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

«Я не совсем в курсе всех правил и законов. Раз мы отказываемся идти официальным путем, то у них, наверное, есть право передать дело в , — сказала Роднина.