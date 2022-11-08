Илья Авербух: «Очень надеюсь, что Дэвис и Смолкин приедут на чемпионат России. Бесспорно, они сейчас лидеры»

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Хореограф Илья Авербух рассчитывает, что танцевальный дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин выступит на чемпионате России.

Сегодня стало известно, что 12-13 ноября фигуристы пропустят четвертый этап российского Гран-при в Москве. Чемпионат страны пройдет в декабре в Красноярске.

«Очень ждем ребят. Бесспорно, они сейчас являются лидерами. Я видел их программы на тренировках, очень надеюсь, что они приедут на чемпионат России. Есть чего ждать. Программа интересная», – сказал Авербух.

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