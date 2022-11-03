Энберт о деле Валиевой: «Я на 100% придерживаюсь директивы о защищенных персонах. Не нужно менять правила по ходу дела»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт поделился мнением о допинг-деле в отношении Камилы Валиевой.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщало, что не будет публично объявлять вердикт по данному делу. Валиева является защищенным лицом – на момент сдачи положительной допинг-пробы ей было 15 лет.

– В Казани будет выступать и Камила Валиева. РУСАДА закрыло результаты дела, МОК и WADA требуют открыть. И что делать?

– Я считаю так: есть законы, правила, которые принимают в относительно спокойное время. Вот собрались люди и решили, что есть спортсмены, чьи права должны быть особо защищены. Их не обсуждают.

Понятно, сейчас ситуация накалена, кто-то хочет олимпийское золото получить, например. Но менять в таких обстоятельствах правила неправильно. Надо руководствоваться действующими протоколами.

Потом уже на примере этого случая или других можно собраться и обсудить, что сделали правильно или нет. Может, все решат – как хорошо, что мы ввели это правило. Но точно не нужно менять их по ходу дела.

Я на сто процентов и двумя руками придерживаюсь действующей директивы о защищенных персонах. Сейчас любая сторона слишком предвзята, чтобы менять законы, – сказал Энберт.

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